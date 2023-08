ALD Automotive / LeasePlan nomme Patrick Sommelet DGA et Directeur financier du Groupe

(Boursier.com) — ALD Automotive / LeasePlan annonce la nomination de Patrick Sommelet en tant que Directeur général adjoint (DGA) et Directeur financier du Groupe, sous la responsabilité de Tim Albertsen, Directeur général.

Sa nomination prend effet à compter du 1er septembre 2023. Précédemment Directeur financier délégué du Groupe Société Générale, il remplace Gilles Momper qui poursuivra sa carrière en dehors du Groupe.

Tim Albertsen, Directeur général, commente : "Je tiens à remercier chaleureusement Gilles pour son engagement sans faille envers ALD Automotive au cours des 16 dernières années, dont 11 en tant que Directeur financier du Groupe. Il a joué un rôle clé dans le développement de l'entreprise au cours de son mandat, en particulier dans la réussite de l'introduction en bourse Euronext Paris d'ALD en 2017 et, plus récemment, dans l'acquisition de LeasePlan. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Sommelet en tant que Directeur général adjoint (DGA) et Directeur financier du Groupe. Patrick apporte à ALD Automotive / LeasePlan une expérience et une expertise considérables dans le domaine de la finance, qui viendront pleinement soutenir notre transformation stratégique alors que l'entreprise entre dans une nouvelle phase de développement. Je souhaite à Patrick beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions".

Biographie

Patrick Sommelet a commencé sa carrière en 1993 au Crédit Commercial de France en tant que trader sur les marchés obligataires et monétaires. En 1998, il rejoint l'équipe de conseil aux institutions financières de Merrill Lynch à Londres, avant son transfert au bureau de Paris. Deux ans plus tard, il rejoint la Direction de la stratégie de Société Générale et devient Responsable des Relations Investisseurs et de la Communication Financière du Groupe en 2006. En 2010, il est nommé Directeur financier et Directeur des fonctions support de Boursorama avant de devenir Directeur général adjoint. En 2016, il devient Directeur du pilotage financier stratégique de Société Générale et est nommé Directeur financier délégué de Société Générale un an plus tard.

Patrick Sommelet est diplômé de l'Université Paris Dauphine et d'un MBA de la Stern School of Business de New York University.