ALD Automotive - LeasePlan dévoile sa nouvelle marque mondiale de mobilité "Ayvens"

(Boursier.com) — ALD Automotive - LeasePlan dévoile aujourd'hui Ayvens, sa nouvelle marque mondiale de mobilité, et rapproche les deux entreprises sous une identité commune unique.

Cette nouvelle marque représente une nouvelle étape stratégique dans le développement de l'entreprise à la suite du lancement, en septembre 2023, de son plan de développement stratégique sur 3 ans.

En combinant des capacités et des expertises complémentaires, l'entreprise a saisi l'opportunité de réinventer la mobilité pour le meilleur. Cette nouvelle marque nourrit cet objectif commun en définissant le positionnement unique de l'entreprise sur le marché et en mettant en évidence ce qui la différencie et la valeur qu'elle apporte aux clients sur tous les segments. Sa nouvelle promesse de marque est simple : rendre la vie des usagers plus fluide en proposant une mobilité mieux pensée, plus harmonieuse et plus durable.

Ayvens est voué à devenir le leader mondial de la mobilité durable. Avec la plus grande flotte de véhicules électriques multimarques au monde sur un parc total de 3,4 millions de véhicules gérés dans le monde, l'entreprise vise à ouvrir la voie à la neutralité carbone et à façonner davantage la transformation digitale de son industrie.

Cette nouvelle marque crée une identité puissante pour deux acteurs de renom de l'industrie à travers :

Un nouveau nom et un symbole

Ayvens est un nom mémorisable, simple mais statutaire qui indique la voie à suivre pour aller de l'avant. Il s'accompagne d'un symbole qui représente les deux entreprises historiques qui se réunissent en une seule, oeuvrant pour un objectif commun, avec une base solide et stable et une forme ascendante fluide symbolisant le progrès et le dynamisme.

Son nom est solidement adossé à son actionnaire majoritaire de renommée mondiale, Société Générale.

Une nouvelle identité graphique

L'identité graphique transmet l'énergie à travers une typographie moderne et conviviale, ainsi que des couleurs vives et uniques inspirées par l'environnement naturel et conçues pour se démarquer sur le marché.

L'iconographie joyeuse et dynamique capte l'essence même de la mobilité, la mettant en valeur à travers de beaux moments de la vie quotidienne.

Une nouvelle signature de marque

"Better with every move" (Chaque mouvement vous rend meilleur) traduit la mission fondamentale de l'entreprise d'offrir une mobilité meilleure pour nos clients mais aussi pour la croissance économique et la protection de la planète.