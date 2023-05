ALD Automotive finalise avec succès l'acquisition de LeasePlan et annonce des changements de Direction

(Boursier.com) — ALD annonce aujourd'hui avoir finalisé avec succès l'acquisition de 100% du capital de LeasePlan, l'un des leaders mondiaux de la gestion de flotte et de la mobilité, auprès d'un consortium mené par TDR Capital.

Cette acquisition structurante représente une étape majeure qui positionne le groupe combiné comme le leader mondial de la mobilité durable, avec une flotte totale de 3,3 millions de véhicules gérés dans le monde.

En unissant leurs forces, ALD et LeasePlan ouvriront la voie vers la neutralité carbone et continueront à façonner la transformation digitale du marché. L'entité combinée s'appuiera sur sa taille et la complémentarité de ses compétences pour renforcer sa compétitivité et assurer une croissance durable.

Une fois cette acquisition réalisée, ALD Automotive et LeasePlan en France entameront le processus d'intégration en une seule société, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Afin d'assurer le développement stratégique en France, Tim Albertsen, Directeur général d'ALD SA, a nommé Gilles Bellemère, précédemment Directeur général d'ALD Automotive France, au poste de Directeur général France de l'entité combinée. Il sera secondé par Jérôme Conrad, précédemment Président de LeasePlan France, qui a été nommé Directeur général délégué. Gilles Bellemère est par ailleurs nommé au Comité exécutif d'ALD SA, Directeur régional Groupe, en charge de la supervision de l'Algérie et du Maroc. Ces nominations sont effectives sous réserve de leur approbation par les organes de gouvernance des deux entités.

Gilles Bellemère et Jérôme Conrad figurent parmi les talents clés sélectionnés au sein d'ALD Automotive et de LeasePlan, pour mettre en oeuvre le plan d'intégration et atteindre les objectifs de croissance et de développement stratégique visés dans les mois et les années à venir.