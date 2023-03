ALD Automotive annonce l'extension de son partenariat avec Kia Europe à la Hongrie et à la Turquie

(Boursier.com) — ALD Automotive annonce l'extension de son accord de partenariat avec Kia Europe à la Hongrie et à la Turquie, pour ses services de location automobile en marque blanche destinés aux entreprises et PME clientes.

Kia a sélectionné ALD Automotive pour son offre innovante et son expertise de premier plan sur le marché en tant que partenaire de distribution mondial.

Ce partenariat permet aux concessionnaires Kia de répondre à l'évolution de la demande de solutions de mobilité innovantes sur leurs marchés respectifs, en proposant des solutions attractives de location longue durée par l'intermédiaire du réseau de concessionnaires Kia.

L'accord avec Kia Europe et sa captive Hyundai Capital Europe porte à huit le nombre de pays européens bénéficiaires, à la suite d'accords de partenariats réussis en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en République tchèque et en Slovaquie.

Kia Europe, qui travaille en partenariat avec ALD Automotive depuis plus de 10 ans, va poursuivre le déploiement de son modèle de services de location automobile en Europe.

"L'extension de notre partenariat avec Kia Europe à la Hongrie et à la Turquie renforce notre position de leader sur le segment de la location longue durée de véhicules en Europe, et reflète notre ambition de soutenir nos partenaires avec de solides services de location en marque blanche pour les entreprises et les PME", a déclaré Adrian Porter, directeur des partenariats stratégiques chez ALD Automotive. "Nous sommes impatients d'aider Kia Europe à élargir sa gamme de services dans les années à venir."

En tant que pionnier de l'approche de partenariat pour la location longue durée, ALD Automotive a maintenant plus de 185 accords en place avec 16 constructeurs automobiles dans 31 pays et plus de 42 partenaires bancaires dans 18 pays.