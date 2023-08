(Boursier.com) — ALD annonce un total de 3,391 millions de contrats gérés dans le monde à fin juin 2023. La flotte financée est de 2,667 millions de véhicules, en hausse de 3% par rapport à fin juin 2022. Les marges des contrats de location et des services à 1.255,4 millions d'euros, sont en progression de 54,6% par rapport au S1 2022 reflétant la réduction des coûts de dépréciation et la consolidation de LeasePlan.

Les résultat des ventes de véhicules d'occasion atteignent 285,4 millions d'euros, contre 432,7 millions d'euros au S1 2022. Les charges opérationnelles s'élèvent à 632,1 millions d'euros incluant les coûts liés à LeasePlan, contre 403,7 millions d'euros au S1 2022. Le coût du risque est à un bas niveau, soit 13 pbs contre 16 pbs au S1 2022.

Le résultat des activités abandonnées est de -91,3 millions d'euros.

Tim Albertsen, CEO d'ALD / LeasePlan a commenté les résultats du Groupe pour le premier semestre 2023 : "Après avoir finalisé l'acquisition de LeasePlan en mai dernier, nos équipes sont heureuses de s'engager dans cette aventure passionnante et de tirer parti de nos forces et complémentarités pour créer le premier acteur mondial de la mobilité durable dans un secteur où le positionnement concurrentiel est crucial. L'intégration de LeasePlan se déroule comme prévu. Un certain nombre d'initiatives clés, menées par les meilleurs talents du secteur, sont en bonne voie. Deux mois après le début de l'intégration, nous avons déjà atteint nos premiers objectifs. Nous continuerons à exécuter notre plan d'intégration au même rythme soutenu et je suis convaincu que nous commencerons à en récolter les fruits très bientôt.

Les premiers résultats d'ALD / LeasePlan en tant qu'entité combinée sont solides et prometteurs, soutenus par un marché des véhicules d'occasion toujours très favorable et reflétant l'engagement inébranlable de nos employés à atteindre les meilleurs standards de qualité de service tout en transformant l'entreprise. Ils témoignent de la solidité et de la résilience de notre modèle d'affaires dans un environnement macroéconomique en pleine mutation. Je ne doute pas que l'entité combinée sera en mesure de tirer parti de cette opération de transformation pour créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes".