ALD : affiche ses ambitions à horizon 2025

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, ALD cède 1,4% à 11,3 euros alors que la filiale de la Société Générale présente son nouveau plan stratégique "Move 2025" à l'occasion d'un 'Capital Markets Day'. ALD continuera de développer son offre de location longue durée et de gestion de flotte avec un potentiel de croissance important dans chacun de ses quatre segments de clientèle : des multinationales et des grandes entreprises, des PME, des employés des grandes entreprises et des particuliers.

Le nombre "total des contrats" gérés par ALD devrait atteindre environ 2,3 millions d'ici 2025, comprenant des acquisitions ciblées. Les canaux directs et indirects devraient contribuer de manière importante à cette croissance, avec un taux d'augmentation légèrement plus rapide pour ce dernier, notamment grâce à la plateforme digitale d'ALD pour la location auprès des particuliers.

ALD est l'acteur No1 en Europe avec la couverture directe la plus large au monde et prévoit d'étendre encore sa présence géographique, y compris en Asie, en ciblant la couverture de 50 pays, pour accompagner ses grandes entreprises clientes. Les autres principaux moteurs de croissance organique seront la location aux particuliers et les nouvelles solutions de mobilité qui devraient augmenter d'environ 15% TCAC sur la période 20192025, notamment avec ALD Flex (doublement des unités attendu à environ 60.000 d'ici 2025) et la location de voitures d'occasion (devant atteindre environ 125.000 unités d'ici 2025).

Move 2025 transformera le modèle économique d'ALD en un modèle où les véhicules seront mis en location plus longtemps qu'aujourd'hui, dans certains cas pendant toute la durée de leur vie, et qui s'appuiera sur un processus de sélection opportuniste et une stratégie de tarification axée sur la location multicycle, la vente de voitures d'occasion et la distribution multicanale. ALD prévoit de vendre ou de louer environ 30% de ses voitures d'occasion à des particuliers d'ici 2025 et de disposer d'une flotte totale d'environ 125.000 voitures d'occasion louées d'ici 2025. Cette évolution permettra de créer de fortes opportunités de croissance et de marge tout en baissant le profil de risque de valeur résiduelle. Pour soutenir ses ambitions, sa plateforme ALD Carmarket pour les particuliers, basée sur son approche "Clicks 'n Bricks" qui combine une plateforme digitale de pointe et un réseau de concessionnaires physiques, sera opérationnelle dans 25 pays d'ici 2025.

Un budget supplémentaire de 66 millions d'euros sera alloué aux investissements digitaux sur les 4 piliers stratégiques au cours des 5 prochaines années, faisant passer la part des investissements dans les capacités digitales d'environ 20% des charges opérationnelles pendant la période de 2017-2019 à environ 23% pour la période 2020-2025.

En tant que prescripteur de la transition énergétique, ALD continue à dominer le marché dans la transition vers des véhicules à faibles émissions en accompagnant les clients grâce à une approche basée sur le TCO (coût total de détention), une solution tout-en-un pour les véhicules électriques, des partenariats ciblés et un programme mondial dédié aux véhicules électriques. La part des véhicules électriques dans les livraisons de voitures neuves devrait atteindre environ 30% d'ici 2025. D'ici 2030, ALD cible environ 50% de livraisons de véhicules électriques à batterie. Par conséquent, la moyenne des émissions CO2 par véhicule pour des nouveaux contrats en 2025 devrait être en baisse d'au moins 40% comparé à 2019.

Du côté financier, les marges des contrats de location et de services, pris dans leur ensemble augmenteront au moins proportionnellement au total des contrats pour la période 2019-2025 grâce à une pénétration accrue des services et des économies d'échelle. Le coefficient d'exploitation (hors résultat des ventes de véhicules) s'améliorera entre 46% et 48% d'ici 2025, tout en absorbant les 66 ME d'investissements digitaux supplémentaires pendant la période de 2020-2025 Le taux de distribution de dividendes sera en hausse de 50% à 60% pour la période de 2020-2025, avec un maintien du ratio capitaux propres / total actifs en ligne avec sa fourchette historique grâce à une forte génération de capital.

"Move 2025 est un plan ambitieux basé sur la transformation que nous avons entamée il y a 5 ans pour saisir des opportunités de croissance, que nous avons identifiées sur le moyen et le long terme. Avec ce nouveau plan stratégique, ALD se positionne au coeur de l'évolution du monde de la mobilité et affirme son leadership sur le marché pour devenir un acteur totalement intégré de solutions de mobilité durable et LE leader mondial de l'industrie de la location longue durée", affirme Tim Albertsen, Directeur général d'ALD.