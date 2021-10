ALD : acquisition de l'allemand Fleetpool

(Boursier.com) — ALD a signé un accord pour acquérir Fleetpool, une société allemande leader dans le domaine de l'abonnement automobile, et son portefeuille d'environ 10 000 véhicules. Cette acquisition permettra à ALD de développer rapidement des services d'abonnement digitaux de voitures pour les partenaires, les employés et les particuliers et d'étendre la portée commerciale de ses solutions de mobilité en Europe.

Fleetpool est la principale société allemande d'abonnement de voitures, qui dessert les particuliers, les partenaires et les entreprises où elle opère par le biais d'une plateforme d'abonnement digitale. Créée en 2008 en réponse au besoin de services de location de voitures à moyen terme, Fleetpool est actuellement le seul acteur majeur de l'abonnement automobile en Allemagne à s'adresser à tous les clients et à tous les canaux par le biais de stratégies multimarques ainsi qu'en marque blanche.

Cette acquisition permettra à ALD de développer son offre de mobilité grâce à l'expertise de Fleetpool en matière d'abonnement automobile pour les particuliers et les entreprises, ainsi que pour les constructeurs automobiles qui cherchent à diversifier leurs modèles de distribution et leurs offres de services. Une expansion est envisagée dans plus de 10 pays européens d'ici 2026.