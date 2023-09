ALD : 25% de capi partis en fumée depuis la présentation du plan stratégique

(Boursier.com) — En repli pour la cinquième séance consécutive, ALD cède encore 4% à 7,3 euros ce mercredi. Le titre de la branche de location de voitures longue durée de la Société Générale a vu sa capitalisation fondre de plus d'un quart depuis le 15 septembre, dernier jour de bourse avant qu'ALD ne présente son nouveau plan stratégique et révise à la baisse un important indicateur financier.

En plus de l'inflation, ALD est confrontée à une augmentation imprévue des dépenses liées à une refonte du système informatique de Leaseplan, a déclaré à 'Bloomberg' Tim Albertsen. Le DG d'ALD a précisé que même s'il était au courant du projet lors du processus de 'due diligence', il n'avait réalisé à quel point les dépenses avaient bondi qu'après la conclusion de la transaction en mai. "Nous avons vu quelque chose dans la due diligence, et nous avons trouvé quelque chose de tout à fait différent à la clôture", a souligné le dirigeant.

Le prix du projet de Leaseplan est la principale raison pour laquelle ALD a révisé ce mois-ci son objectif de coûts/revenus pour 2026 à 52%, contre une guidance initiale de 47%. Environ 4 points de pourcentage de ce changement peuvent s'expliquer par la hausse des coûts informatiques, a indiqué T.Albertsen. "Une chose classique dans les grands projets informatiques : ils prennent plus de temps que prévu et coûtent plus cher... Dans ce cas, cela nous a coûté beaucoup plus cher".

Leaseplan travaillait depuis 2019 sur la création d'une plateforme centrale pour permettre aux clients de toutes les zones géographiques d'accéder au même catalogue de produits et services, explique l'agence. Le plan est devenu plus complexe, en partie parce qu'il doit désormais englober également les opérations d'ALD.

Leaseplan a également dû proposer un programme de remédiation après que la Banque centrale européenne eut signalé certains problèmes dans le plan d'intégration informatique, a précisé le patron d'ALD. Ce dernier a accepté de racheter Leaseplan en janvier 2022, mais l'accord d'environ 5 milliards d'euros n'a été conclu qu'en mai de cette année. Entre la signature et la clôture de la transaction, les règles antitrust ont empêché ALD d'intervenir dans le programme.