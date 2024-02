Alcoa : veut racheter son partenaire australien

(Boursier.com) — Alcoa souhaite racheter la totalité de son partenaire australien Alumina pour 2,2 milliards de dollars dans le cadre d'un accord qui simplifierait ses opérations. Le seul actif d'Alumina est une participation de 40% dans la coentreprise Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), qui est contrôlée par Alcoa, et possède des intérêts dans l'exploitation minière de bauxite, d'alumine ou encore d'aluminium en Australie, au Brésil, en Espagne, en Arabie Saoudite et en Guinée.

Selon William Oplinger, patron d'Alcoa cité par 'Reuters', l'accord éliminerait les 12 millions de dollars australiens (7,87 M$) de frais généraux d'Alumina par an et permettrait à la société issue de la fusion de bénéficier d'avantages fiscaux liés à la détention de dettes. L'empreinte mondiale plus large offrira également à Alcoa davantage d'options de croissance.

Dans le cadre de l'accord proposé, les actionnaires d'Alumina recevraient 0,02854 action ordinaire Alcoa pour chaque titre détenu, ce qui leur donnerait une participation de 31% dans la société issue du regroupement. Cela impliquerait une valeur de 1,15$ AU par action Alumina, sur la base du cours de clôture d'Alcoa vendredi.

La société basée à Melbourne a indiqué que son conseil d'administration soutenait l'accord en l'absence d'offre supérieure, tout en soulignant qu'il n'y avait aucune certitude que la proposition serait rendue contraignante. Le principal actionnaire d'Alumina, Allan Gray Australia, qui détient une participation d'un peu moins de 20% dans la société, a annoncé avoir accepté de vendre à Alcoa. "Dans une très large mesure, cela simplifie la structure de l'entreprise", a déclaré le gestionnaire de portefeuille Simon Mahwhinny d'Allan Gray à propos de l'opération.