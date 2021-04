Alcoa : solide début d'année

Alcoa : solide début d'année









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il n'y a pas que les établissements financiers ! Alcoa a également réalisé un excellent premier trimestre, le meilleur depuis 2018. Sur la période, le troisième producteur mondial d'aluminium a enregistré un profit net de 175 millions de dollars ou 93 cents par titre contre 80 M$ et 43 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a atteint 2,8 Mds$ contre 2,38 Mds$ un an auparavant et 2,65 Mds$ de consensus. Le bpa ajusté s'établit à 79 cents contre 46 cents de consensus. L'Ebitda ajusté s'est amélioré de 200 M$ sur un an à 531 M$.

"Nous avons excellé de la ligne supérieure à la ligne inférieure, en contrôlant les coûts de production et en tirant profit de l'amélioration de la demande et de la hausse des prix de l'alumine et de l'aluminium", a déclaré le patron d'Alcoa, Roy Harvey.

Alcoa s'attend à une année 2021 solide grâce à la poursuite de la reprise économique et à l'augmentation de la demande d'aluminium sur tous les marchés finaux.