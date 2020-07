Alcoa sauve l'honneur à Wall Street

(Boursier.com) — Alcoa grimpe de 1% ce jour à Wall Street à 11,3$ environ, alors que le géant américain de l'aluminium vient de livrer des résultats préliminaires du second trimestre supérieurs aux attentes, citant gains de productivité et économies. La perte nette est attendue réduite, entre 190 et 205 M$ (-1,10 à -1,02$ par titre), contre 402 M$ de déficit un an avant, à la même époque. Le bpa ajusté trimestriel est anticipé entre l'équilibre et une perte de 8 cents, ce qui dépasse amplement le consensus de marché. Les revenus reculeraient dans une fourchette de 2,1 à 2,18 Mds$, contre 2,71 Mds$ un an avant et 2,09 Mds$ de consensus de place.