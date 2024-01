Alcoa : rien de bon ?

(Boursier.com) — Alcoa , géant américain de l'aluminium, a annoncé hier soir une perte pour son quatrième trimestre, ainsi que des revenus inférieurs aux attentes. La perte trimestrielle ajustée par action a représenté 56 cents, contre près de -1$ de consensus et 70 cents de déficit par action un an auparavant. Les revenus ont totalisé 2,6 milliards de dollars, légèrement inférieurs au consensus, alors qu'ils se situaient à 2,66 milliards de dollars un an plus tôt. Pour l'exercice clos, la perte nette a représenté 651 millions de dollars, alors que les revenus ont été de 10,55 milliards de dollars.