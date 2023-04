Alcoa : résultats déprimés

(Boursier.com) — Alcoa , le géant américain de l'aluminium, a publié pour son premier trimestre 2023 des revenus de 2,67 milliards de dollars, contre 3,29 milliards pour la période comparable, l'an dernier. La perte nette part du groupe a été de 231 millions de dollars, contre 469 millions de dollars de bénéfice un an plus tôt. La perte ajustée trimestrielle a représenté 41 millions de dollars soit 23 cents par titre, contre 577 millions de dollars de profits un an avant. Le consensus était de 11 cents de perte ajustée par action pour 2,73 milliards de revenus. "Au premier trimestre de 2023, nous avons constaté une amélioration de certaines mesures financières clés (...) et nous avons continué à maintenir un bilan solide", a déclaré Roy Harvey, dirigeant d'Alcoa, qui peine à convaincre Wall Street. Le titre est attendu en retrait de 3% avant bourse.