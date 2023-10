Alcoa reste lourdement déficitaire au 3e trimestre

(Boursier.com) — Alcoa , le géant américain de l'aluminium, a publié hier soir pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 2,6 milliards de dollars, contre 2,68 milliards un trimestre avant et 2,85 milliards un an plus tôt. Les revenus s'affichent conformes aux attentes. La perte nette part du groupe a été de 168 millions de dollars, contre 102 millions de dollars sur le trimestre antérieur et 746 millions de dollars un an auparavant. La perte nette ajustée a été de 202 millions de dollars, contre 60 millions de dollars un an avant. La perte ajustée par action a représenté 1,14$, contre 33 cents pour la période correspondante, l'an dernier, et 1,02$ de consensus de marché.