Alcoa rate le consensus, le titre perd 8%!

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le producteur américain d'aluminium Alcoa a publié mercredi soir des pertes plus importantes que prévu au quatrième trimestre 2019 et des ventes inférieures au consensus. En outre, le marché mondial de l'aluminium devrait basculer dans les excédents cette année, estime le groupe.

A Wall Street,l'action Alcoa plonge de 8% à 18,55$ jeudi en début de séance après cette publication.

Le groupe basé à Pittsburgh (Pennsylvanie) a fait état mercredi après la clôture de la Bourse de New York d'une perte nette 303 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 1,63$ par action. Un an plus tôt, le groupe avait dégagé un bénéfice net de 51 M$, soit 27 cents par action.

En données ajustées des éléments exceptionnels, la perte nette par action s'est établie à 31 cents contre un bénéfice de 70 cents un an plus tôt, alors que les marchés tablaient sur une perte limitée à 21 cents. Les ventes sont aussi ressorties inférieures aux attentes, à 2,4 milliards de dollars, contre 3,3 Mds$ un an plus tôt (-27%), et 2,5 Mds$ attendus par le consensus du cabinet Factset.

Alcoa a précisé qu'il allait procéder à des cessions d'actifs et qu'il allait fermer une usine d'alumine après avoir mené une revue de ses actifs.

En outre, le groupe dit s'attendre à ce que le marché de l'aluminium soit excédentaire en 2020, un facteur susceptible de déprimer les prix de la matière première. L'offre d'aluminium pourrait ainsi dépasser la demande d'un million de tonnes cette année, après avoir connu un déficit de 900.000 à 1 million de tonnes en 2019, selon la compagnie.

Le marché de l'alumine (la poudre permettant de produire de l'aluminium par électrolyse) sera en revanche "équilibré" en 2020, selon le groupe, tandis que le marché de la bauxite (dont est extraite l'alumine) serait en léger excédent cette année, a ajouté Alcoa.