Alcoa : profits historiques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alcoa , le géant américain de l'aluminium, a rapporté hier soir le bénéfice "le plus élevé de son histoire depuis l'émergence d'Alcoa Corporation en 2016", bénéficiant de l'effet prix et de l'amélioration de la demande, ainsi que de la "stabilité de la performance opérationnelle". Le bénéfice net trimestriel a représenté 309 millions de dollars et 1,63$ par titre. L'Ebitda ajusté hors éléments a augmenté de 19% séquentiellement à 618 millions, contre 521 M$ au premier trimestre et 185 M$ un an plus tôt. La hausse des prix en glissement annuel a été de 60%. Le bénéfice net ajusté a atteint 281 millions de dollars et 1,49$ par action, contre 150 millions de dollars sur le trimestre antérieur et 4 millions de dollars de pertes un an avant. Alcoa bat le consensus de bpa ajusté, qui était de 1,29$ selon FactSet. Les revenus ont été de 2,83 milliards de dollars, contre 2,15 milliards de dollars un an auparavant et 2,65 Mds$ de consensus.

Pour le troisième trimestre, le groupe anticipe des résultats solides, dans l'hypothèse d'une poursuite de la reprise économique et d'une demande mondiale robuste sur les secteurs finaux. Alcoa prévoit aussi une pression inflationniste maintenue sur les matières premières et l'énergie.