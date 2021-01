Alcoa plus que prudent pour le 1er trimestre

(Boursier.com) — Alcoa a prévenu hier soir que la hausse des dépenses pourrait peser sur ses résultats du trimestre entamé. Sur le quatrième trimestre fiscal, en revanche, le géant américain de l'aluminium a battu le consensus, dégageant un bénéfice par action de 26 cents sur une base ajustée, contre 15 cents de consensus de marché et 31 cents de perte par action un an plus tôt. Les revenus du trimestre se sont établis à 2,39 milliards de dollars, contre 2,44 milliards un an avant et 2,35 milliards de consensus. L'Ebitda trimestriel a représenté 361 millions de dollars, contre 348 millions de dollars de consensus.