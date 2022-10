Alcoa plonge, alors que les comptes s'enfoncent dans le rouge

(Boursier.com) — Alcoa dévisse avant bourse à Wall Street. Le groupe a publié hier soir des comptes plombés par de plus faibles prix de l'aluminium et des coûts accrus de l'énergie. Sur le troisième trimestre fiscal, la perte ajustée par action a été de 33 cents, contre +8 cents de consensus FactSet et 2,05$ de bénéfice par action un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 2,85 milliards de dollars sur ce trimestre clos en septembre, ratant de 4% le consensus de marché. Ils étaient de 3,11 milliards de dollars sur la période comparable, l'an dernier. Le producteur de bauxite et aluminium a déploré une perte nette trimestrielle de 746 millions de dollars, contre un profit de 337 millions un an plus tôt. La perte nette par action atteint 4,17$.