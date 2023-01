Alcoa plonge à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Alcoa dévissait de 5,5% après bourse hier soir à Wall Street suite à sa publication financière. Le groupe a déploré une baisse de 20% de ses revenus au quatrième trimestre, avec le recul des prix de l'aluminium et les conditions de marché. Le géant de Pittsburgh a ainsi affiché sa seconde perte trimestrielle consécutive. Alcoa Corp. a tenté d'atténuer l'impact tout au long de l'année des "conditions de marché difficiles" qui comprenaient des coûts élevés pour les matières premières et l'énergie et des prix plus bas pour son alumine et son aluminium. La société, qui n'a pas fourni de perspectives larges de marché pour les deux produits, a déclaré qu'elle avait perdu 374 millions de dollars, ou 2,12 dollars par action, au quatrième trimestre, contre une perte de 392 millions de dollars un an avant. Hors éléments, Alcoa a perdu 70 cents par action. Les revenus ont été de 2,7 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a représenté 29 millions. Le groupe a tout de même généré 118 millions de dollars de cash des opérations.