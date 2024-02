Alcoa fournira à Nexans de l'aluminium bas carbone

(Boursier.com) — Nexans et Alcoa viennent d'annoncer qu'Alcoa fournira à Nexans du fil machine d'aluminium dont le procédé de fabrication révolutionnaire élimine toutes les émissions directes de gaz à effet de serre associées au processus traditionnel d'électrolyse.

Nexans se positionne ainsi comme le premier grand fabricant de câbles à utiliser le métal produit par Elysis. Ce procédé d'avant-garde fait appel à des matériaux brevetés, dont des anodes inertes, pour supprimer les gaz à effet de serre émis lors de la production par électrolyse d'aluminium et les remplacer par de l'oxygène. Après avoir approfondi un travail de recherche originellement mené dans le Centre Technique d'Alcoa, près de Pittsburgh, le partenariat technologique Elysis est désormais prêt à développer ce procédé à l'échelle commerciale. L'aluminium issu du procédé Elysis sera qualifié pour la fabrication de câbles basse, moyenne et haute tension dans plusieurs usines Nexans situées en Europe occidentale et en Scandinavie. A l'avenir, le fil machine d'aluminium produit avec la technologie de pointe Elysis pourrait éliminer une part significative des émissions de dioxyde de carbone.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans le partenariat de long terme tissé entre Alcoa et Nexans... Alcoa approvisionne déjà Nexans en EcoLum, un aluminium primaire dont l'empreinte carbone est près de 3 fois plus faible que la moyenne du secteur. Depuis sa création en 2018, Elysis produit des volumes limités d'aluminium dans le cadre de son programme de recherche et développement. Alcoa commercialise désormais son quota de cette production. L'aluminium d'Elysis a déjà été employé dans la fabrication des roues du premier SUV électrique Audi, le eTron GT. Apple a également investi dans cette technologie, et a mis en oeuvre le métal d'Elysis dans certains de ses produits.

L'accord conclu avec Alcoa souligne le positionnement de Nexans comme "fer de lance de l'électrification durable du monde", et de thématiques cruciales comme la maîtrise des émissions de CO2.

Elysis est une composante essentielle du programme de recherche et de développement de technologies d'Alcoa.