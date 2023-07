Alcoa en pertes au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Alcoa , le leader américain de l'aluminium, a publié pour son deuxième trimestre une perte ajustée par action de 35 cents, contre un bénéfice de 2,67$ un an avant. La perte nette part du groupe a été de 102 millions de dollars et 57 cents par titre. Les revenus trimestriels ont été de 2,68 milliards de dollars, dépassant les attentes de 2%, à comparer aux 3,64 milliards de l'an dernier et au niveau de 2,67 milliards du premier trimestre. Alcoa s'attend à ce que ses coûts de production commencent à baisser dans les mois à venir. La société basée à Pittsburgh a affiché un Ebitda ajusté de 137 millions de dollars, inférieur au consensus. Les prix de l'aluminium ont baissé de plus de 7% cette année dans un contexte de reprise lente et d'incertitude quant à la croissance économique américaine. Les fondamentaux sous-jacents du marché restent faibles et les analystes préviennent que le marché de l'aluminium sera en excédent cette année, indique Bloomberg. Alcoa a laissé ses prévisions d'expéditions d'aluminium inchangées, prévoyant d'expédier entre 2,5 millions et 2,6 millions de tonnes métriques de métal.