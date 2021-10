Alcoa : bénéfice record et premier dividende depuis 2016

(Boursier.com) — Alcoa , le géant américain de l'aluminium, a publié hier soir un profit record et annoncé la restauration de son dividende. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 3,11 milliards de dollars, en croissance séquentielle de 10%, alors que le bénéfice net a atteint un record de 337 millions de dollars et 1,76$ par titre. Un an avant, les revenus étaient de seulement 2,37 milliards de dollars.

Le bénéfice net ajusté a progressé séquentiellement de 39% en comparaison du précédent trimestre, pour atteindre 391 millions de dollars. L'Ebitda ajusté hors éléments a atteint 728 millions de dollars, en hausse séquentielle de 18%. Le groupe a généré 435 millions de dollars de cash opérationnel sur le trimestre. Ainsi, le groupe a pleinement bénéficié de la hausse des prix de l'aluminium et de l'alumine. Son bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 2,05$, contre 1,76$ de consensus. Le consensus de revenus était de 2,93 milliards de dollars...

Alcoa va payer un dividende de 10 cents par titre le 19 novembre prochain aux actionnaires enregistrés le 29 octobre. Il s'agira du premier dividende du groupe depuis 2016. Le groupe a aussi annoncé un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars.