Alchimie signe un partenariat avec LG Channels

(Boursier.com) — La plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) Alchimie renforce sa présence en Europe sur les marchés de l'AVOD et du FAST suite à la signature d'un partenariat avec LG Channels qui est un service de streaming de contenus premium gratuit, destiné à offrir une expérience améliorée aux détenteurs de téléviseurs connectés LG.

Alchimie Channels sera disponible sur les modèles de LG Smart TVs fonctionnant sous webOS 3.0.

A l'instar de son partenariat avec Samsung TV Plus, plusieurs millions d'utilisateurs de Smart TV LG basés en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie ont désormais accès gratuitement à 23 chaines distribuées par Alchimie. Avec ce partenariat, Alchimie consolide sa position sur les marchés prometteurs de l'AVOD et du FAST.

Les 23 chaînes sont disponibles sur LG Channels, préinstallée sur les Smart TV LG, et sont adaptées aux contenus locaux. Adressant de nombreuses thématiques, elles incluent par exemple des reportages d'actualité avec des marques référentes (Euronews), des films et séries à découvrir ou redécouvrir (Movies Central by TVPlayer, Krime), des documentaires passionnants pour explorer notre monde (Explore by TVPlayer) ou mieux comprendre notre société (Humanity Documentaires), du rêve et du loisir pour s'évader (Luxe TV, Surf World TV, L'Atelier des Chefs, Télézap, Motorsport TV).

La plateforme d'Alchimie, sa technologie de distribution, son catalogue de contenus de qualité permettent ainsi à LG Electronics de proposer des contenus thématiques affinitaires, en accord avec les attentes de ses utilisateurs.