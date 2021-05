Alchimie s'associe à Struum, un service de streaming innovant

(Boursier.com) — Alchimie , pplateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat prometteur avec Struum, le très attendu nouveau service de streaming innovant, soutenu par Michael Eisner et Tornante Company.

La plateforme américaine Struum, lance son service aujourd'hui avec treize des chaînes SVOD thématiques d'Alchimie, les introduisant ainsi auprès d'un large public américain. Ce nouveau partenariat est le premier accord de distribution d'Alchimie aux États-Unis depuis le lancement de la Société dans ce pays en février 2021.

Les chaînes thématiques d'Alchimie sont conçues pour attirer des communautés. Chaque chaîne propose un contenu qui plonge au coeur d'un sujet, offrant au public des connaissances approfondies et des perspectives différentes grâce à une playlist de contenus premiums réalisés par des producteurs professionnels. Les treize chaînes Alchimie qui font leurs débuts sur Struum sont les suivantes : Inside Outside, une chaîne consacrée à la maison et au jardin ; Species, un catalogue de contenus exceptionnel sur la vie sauvage ; Krime, des programmes qui examinent tous les aspects des affaires et des comportements criminels ; Humanity.tv, des documentaires qui explorent la géopolitique ; Food Feast, des programmes provenant du monde entier ; Eureca, des contenus qui remettent la science au goût du jour ; et Xtrem et Fighting Force, des chaînes de sports et de sports de combat. D'autres chaînes d'Alchimie telles que Open Season, Motorland, Historic et Doccomotv seront également disponibles.

Le pionnier du streaming, Struum, qui sera présenté en avant-première dans le courant du mois sur l'App Store d'iOS, le web et Chromecast, permet aux abonnés de disposer d'un certain nombre de jetons par mois qu'ils peuvent " dépenser " sur des contenus partenaires disponibles sur la plateforme, y compris des programmes des chaînes Alchimie. L'approche innovante basée sur les crédits offre au public une interface intuitive, qui fonctionne sur un certain nombre de plateformes d'abonnement, facilitant la découverte de contenus et permettant l'accès aux programmes que les téléspectateurs souhaitent vraiment voir.

Alchimie est ravi de présenter ses chaînes thématiques au public américain via le nouveau service de Struum. Struum est une plateforme remarquable et facile d'utilisation, permettant au public américain de découvrir et d'accéder à des émissions premium de producteurs de renommée internationale sur les chaînes SVOD thématiques d'Alchimie" déclare Anthony Brown, CEO d'Alchimie US.