Alchimie : retour d'AG

(Boursier.com) — La plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) Alchimie a réuni ses actionnaires en Assemblée générale, le 8 juin à 9h30, sous la présidence de Gabriel Fossorier, Vice-Président du Conseil d'Administration. Conformément aux dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Les actionnaires ont toutefois pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance en amont de l'Assemblée. Ainsi, 15 actionnaires étaient représentés ou ont voté par correspondance. Ils possédaient ensemble 3.782.063 actions et droits de vote attachés (soit 85,90% des titres ayant droit de vote).

Toutes les résolutions ont été adoptées lors de cette Assemblée générale mixte, à l'exception de la 25e.