Alchimie renforce son partenariat avec Samsung

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), renforce son partenariat avec Samsung en fournissant un large spectre de ses chaînes thématiques les plus populaires sur TV Plus, la nouvelle appli mobile de Samsung. Déjà disponible au Royaume-Uni depuis avril 2021, TV Plus est également, depuis le 30 juin 2021, accessible en téléchargement gratuit sur certaines tablettes Samsung Galaxy en France, en Italie et en Espagne, proposant ainsi gratuitement des contenus incontournables en mobilité.

Proposées dans la langue de chacun de ces quatre pays, les trente chaînes d'Alchimie disponibles sur Samsung TV Plus sont régulièrement mises à jour grâce au vaste catalogue multilingue de 65.000 heures de contenu premium, issu d'ayants droit et de réalisateurs primés. L'étendue et la qualité de l'offre d'Alchimie permettent à la Société d'alimenter constamment ses chaînes avec des contenus sélectionnés de manière approfondie, leur profil attrayant, pertinent et adapté à chaque zone géographique, garantissant ainsi un renouvellement optimal des chaînes.

En France, les détenteurs de smartphones et tablettes Samsung Galaxy accéderont, en français, aux chaînes thématiques d'Alchimie Luxe TV, Motorsport TV, Movies Central, Unearth, Sport en France, Humanity Documentaires, MySurf TV, Atelier des Chefs, ainsi que Krime, la chaîne au nom évocateur lancée récemment, qui propose films, séries et documentaires plongeant le spectateur au coeur d'investigations policières passionnantes, depuis les affaires d'enlèvement jusqu'aux enquêtes non résolues.

En Italie, TV Plus proposera Euronews pour suivre l'actualité européenne, Humanity Documentari pour les documentaires sur la géopolitique et la culture, et MySurf TV pour les passionnés de surf. En Espagne, TV Plus proposera les chaînes d'Alchimie en espagnol, notamment Euronews, MySurf TV et Unearth, pour les amoureux de la nature.

Au Royaume-Uni, depuis le printemps 2021, les utilisateurs de smartphones et tablettes Samsung ont accès gratuitement, via TV Plus, à des heures de contenu en anglais sélectionné avec soin et régulièrement mis à jour sur les chaînes d'Alchimie, à savoir Euronews, Luxe TV, Movies Central et Explore.

"Alchimie est très heureux de nouer ce nouveau partenariat avec Samsung en Europe. Notre contenu est désormais disponible gratuitement sur des millions de téléphones portables et de tablettes Samsung en Italie, en France et en Espagne, ainsi qu'au Royaume-Uni. Qu'il s'agisse de gastronomie française ou de MMA, nos chaînes thématiques répondent aux passions des utilisateurs de TV Plus et leur offrent à tout moment et en tout lieu un contenu riche et captivant qui correspond à leurs intérêts", déclare Jean-Michel Neyret, Directeur Général Délégué d'Alchimie.