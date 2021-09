Alchimie : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, publiera les résultats du premier semestre 2021 le mardi 19 octobre 2021 post-clôture.

Un point sur les objectifs stratégiques et la roadmap de la Société sera précisé dans le communiqué publié le 19 octobre.