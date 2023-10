Alchimie réduit sa perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Alchimie au 30 juin 2023 s'élève à 6,2 millions d'euros, en baisse de -50% par rapport au 30 juin 2022. L'essentiel de l'activité est généré par les bases d'abonnés historiques en France et en Allemagne. Ce repli consécutif à la réorientation stratégique de la société pour amorcer la commercialisation des offres SaaS et VPaaS (Video Platform as a Service), est conforme à la trajectoire annoncée. En France plus spécifiquement, la baisse du nombre d'abonnés s'explique par la résiliation du contrat avec Orange depuis janvier 2023.

La marge brute s'établit à 3,8 ME au 30 juin, soit un taux de marge brute de 61%, une progression de 5 points par rapport à la période correspondante en 2022.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 4,4 ME, en forte baisse de -45%, et matérialisent la restructuration finalisée de la Société et la décision de réduire significativement les dépenses marketing afin d'adapter la structure de coûts. Les frais techniques et de développement ont été réduits de 36% et les frais de marketing et ventes de 65% par rapport au 1er semestre 2022. Les frais généraux et administratifs ont diminué de 39%, à la suite du redimensionnement des fonctions supports aux besoins de la Société.

Au total, l'ensemble des mesures prises a permis à Alchimie d'atteindre un Ebitda positif à 325 kE au 1er semestre 2023 (502 kE un an auparavant).

Le résultat opérationnel ressort en perte de -0,7 ME (-1,1 ME au 30 juin 2022), générée en partie par l'activité Vidéo.

La perte nette consolidée du 1er semestre 2023 est ainsi réduite à -0,8 ME, (-1,3 ME à fin juin 2022).

Situation financière du Groupe

Les capitaux propres consolidés sont négatifs et s'élèvent à 2 ME au 30 juin, impactés par la perte de 845 kE enregistrée au cours du 1er semestre 2023. La position de trésorerie ressort à 6,2 ME au 30 juin, quasi-stable par rapport à celle de 6,4 ME au 31 décembre 2022.

Stratégie et perspectives

Au second semestre 2023, Alchimie déploiera ses nouvelles offres avec l'objectif de monétiser davantage ses actifs techniques. La Société entend accélérer la commercialisation de la plateforme 42videobricks afin de réaliser de premiers résultats significatifs en 2024. La société continue de renforcer ses équipes commerciales pour vendre ses solutions SaaS et VPaaS au niveau européen, notamment en France, en Espagne et en Allemagne. Par ailleurs, Alchimie investit dans plusieurs campagnes de communication afin de faire connaître ses offres et dynamiser leur lancement.

Après prise en compte de ces éléments, Alchimie vise un chiffre d'affaires de 11,3 ME (12 ME initialement), et un Ebitda proche de l'équilibre.

En termes de ressources financières, Alchimie ne prévoit pas de faire appel au marché compte tenu de sa position de trésorerie au 30 juin. A fin 2023, la position de trésorerie est attendue proche de 5 ME.

Stéphane Taillefer, Directeur Financier, quittera la société le 1er novembre. Le Conseil d'administration "tient à remercier Stéphane pour son investissement tout au long de sa mission", et évalue actuellement les options de continuité et de remplacement. Dans cet intervalle, la fonction financière sera assurée par Pauline Grimaldi d'Esdra, Directrice Générale, compte tenu de son expertise dans ce domaine.