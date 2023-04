Alchimie réduit fortement sa perte en 2022

(Boursier.com) — La concentration des ressources d'Alchimie sur les chaînes à fort potentiel a porté ses fruits permettant à la société de dépasser l'objectif de chiffre d'affaires de 20 millions d'euros avec des revenus de 22,1 ME. Ce bon niveau d'activité a été principalement généré par les résultats des bases d'abonnés en France et Allemagne.

Le coût des ventes est en forte baisse, s'élevant à 8,8 ME (15,6 ME au titre de l'exercice précéden)t. Ce repli s'explique par la rationalisation des coûts de licences de contenus, notamment en Angleterre, et des coûts techniques engagés sur le segment Vidéo.

Avec une marge brute de 13,2 ME à fin décembre 2022, le taux de marge brute ressort à 60%, en progression de 9 points par rapport à l'exercice précédent.

L'ensemble des mesures prises en 2022 a permis à Alchimie d'atteindre un EBITDA 2022 de 3,1 ME (-6,8 ME un an auparavant), et un résultat opérationnel positif à +11 kE, comparé à une perte opérationnelle de -8,6 ME en 2021.

Le résultat financier 2022 s'élève à -648 kE et comprend en partie les intérêts du compte courant d'associé HLD Europe et un écart de change négatif.

Au total, la perte nette consolidée de l'exercice 2022 est réduite à -700 kE, (-9 ME en 2021).

Situation financière

Les capitaux propres consolidés sont négatifs et s'élèvent à -1 ME au 31 décembre 2022, impactés par la perte de 9 ME réalisée au titre de l'exercice 2021. La position de trésorerie à fin décembre 2022 ressort à 6,4 ME en 2022, (7,1 ME au 31 décembre 2021).

En termes de ressources financières, Alchimie maintient une gestion rigoureuse de ses coûts pour préserver sa trésorerie et ne prévoit pas de faire appel au marché compte tenu de sa position de trésorerie à fin décembre 2022.

Stratégie et perspectives 2023

Les objectifs 2023 d'Alchimie sont d'amorcer la commercialisation des offres Software-as-a-Service pour prendre le relais des bases d'abonnés des services existants dont la promotion a été stoppée début 2022 et de construire une organisation commerciale efficace et adaptée à la nouvelle proposition de valeur et à la nouvelle distribution.

En parallèle, Alchimie continuera de piloter ses activités en maintenant une gestion rigoureuse de ses coûts, et vise un Ebitda à l'équilibre à fin 2023.