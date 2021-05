Alchimie : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), et All3Media International, l'un des principaux distributeurs britanniques indépendants de programmes et de formats TV, lancent un partenariat de contenus portant sur la coédition de la chaîne OTT thématique primée Inside Outside aux Etats-Unis. Cet accord prévoit également l'intégration de 400 heures de contenus premium (factual content) d'All3Media International au sein du catalogue francophone des chaînes thématiques SVOD d'Alchimie.

Le titre grimpe de plus de 7% ce mercredi à 17,92 euros en bourse de Paris. "Ce partenariat prometteur avec le distributeur britannique All3Media International permettra à Alchimie d'étoffer son offre TVPlayer aux US et d'accroitre son catalogue de contenus pour l'offre packagée et standalone en Europe" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 33,80 euros.

Alchimie et All3Media International coéditeront la chaîne OTT thématique Inside Outside - House & Garden, chaîne de streaming en anglais primée qui présente les expositions et concours les plus réputés en matière de jardinage. Cette chaîne, qui diffuse les séries lifestyle très populaires 'Gardener's World with Monty Don', 'Great Interior Design Challenge', 'Big Dreams, Small Spaces', 'Love Your Garden with Alan Titchmarsh', sera désormais disponible par abonnement sur la plateforme TVPlayer d'Alchimie, qui vient d'être lancée aux États-Unis, ainsi que sur l'ensemble des grandes plateformes digitales.

Ce nouvel accord entre Alchimie et All3Media International porte également sur un vaste catalogue de contenus, et notamment sur la distribution d'un ensemble de documentaires de qualité sur la famille royale britannique, qui doivent être diffusés auprès du réseau francophone des chaînes SVOD d'Alchimie dans toute l'Europe. Parmi ces documentaires figurent, notamment, 'Meghan and Harry: A Royal Baby Story' , 'The Real Camilla, Duchess of Cornwall', 'The Royal Wives of Windsor', 'William and Kate; Inside A Royal Marriage', 'The Royal House of Windsor', 'Paxman on The Queen's Children' et 'Secrets of the Royal Babies'.

Le partenariat entre All3Media International et Alchimie s'inscrit dans le prolongement des relations existantes entre All3Media International et TV4 Entertainment, premier fournisseur américain de chaînes OTT récemment acquis par Alchimie (10 mars 2021).