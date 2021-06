Alchimie : question de point de vue...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alchimie campe sur les 16 euros ce mardi en bourse de Paris, alors que la plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) a annoncé le lancement de sa 100ème chaîne avec pointdevue.tv, la chaîne SVOD de référence dédiée aux familles royales et people d'exception. Avec un portefeuille de 65.000 abonnés et une diffusion hebdomadaire de 172.000 exemplaires, "le magazine est suivi par un lectorat passionné et fidèle sur plusieurs générations" commente le groupe...

"Avec cette 100e chaîne, Alchimie confirme le rythme de lancement d'une nouvelle chaîne par semaine depuis le début d'année (30 ont été lancées depuis janvier). Cette collaboration avec 'Point de Vue' démontre une nouvelle fois le levier important que peut générer les chaînes SVOD coéditées avec les magazines compte tenu de la base existante d'abonnés. Pour rappel Alchimie ambitionne d'atteindre 1,2 millions d'abonnés d'ici fin 2022 (vs 330.000 fin 2020)" commente Portzamparc qui vise un cours de 33,80 euros en restant à l'achat sur le dossier.