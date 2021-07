Alchimie : prometteur ?

Alchimie : prometteur ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alchimie est stable sous les 16 euros ce mardi en bourse de Paris, alors que la plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) renforce son partenariat avec Samsung en fournissant un large spectre de ses chaînes thématiques les plus populaires sur TV Plus, la nouvelle appli mobile de Samsung... Déjà disponible au Royaume-Uni depuis avril 2021, TV Plus est également, depuis le 30 juin 2021, accessible en téléchargement gratuit sur certaines tablettes Samsung Galaxy en France, en Italie et en Espagne, proposant ainsi gratuitement des contenus incontournables en mobilité.

"Le renforcement de ce partenariat est un très bon moyen pour diversifier et 'leverager' la monétisation du contenu d'Alchimie via le canal de l'AVOD" commente Portzamparc qui vise un cours de 33,80 euros en restant à l'achat sur le dossier.