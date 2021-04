Alchimie : perte nette de 8,6 ME

(Boursier.com) — La perte opérationnelle 2020 de Alchimie s'établit à 8,6 ME comparée à -5,6 ME au titre de l'exercice précédent.

La perte nette consolidée de l'exercice 2020 est de 8,6 ME, contre 0,9 ME en 2019.

La position consolidée de trésorerie nette s'établit à 15 ME au 31 décembre 2020, contre 4,2 ME au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 10,8 ME.

Fort du développement du marché de la SVOD et du nombre croissant de services de streaming par abonné, la société reste concentrée sur son objectif d'atteindre l'équilibre opérationnel au 4ème trimestre 2022, grâce au lancement de 210 chaines, du recrutement de 1,2 million d'abonnés et du doublement de son chiffre d'affaires