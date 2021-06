Alchimie : partenariat stratégique avec Altice

Alchimie : partenariat stratégique avec Altice









(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), et Altice, premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France, lancent aujourd'hui un partenariat stratégique portant sur la fourniture de plus de 400 heures de contenus premium...

Altice lance aujourd'hui sa nouvelle plateforme VOD gratuite de TV en direct, de replays et de contenus exclusifs. Baptisée RMC BFM Play, cette nouvelle plateforme facilite l'accès aux programmes des chaînes RMC, BFM, intégrant l'ensemble des fonctionnalités permises par le numérique, et valorise les thématiques d'information, de décryptage et de découverte portées par les chaînes du Groupe. La plateforme est disponible sur le web, l'App Store et Google Play ; elle sera également accessible sur les TV connectées et sur les box opérateurs dans un second temps.

Alchimie fournit des programmes sur les thématiques clés de la plateforme RMC BFM Play : Actu & société, Sport & Mécanique, Crimes & Investigation, Sciences & Technologies, Aventure & Animaux, Cuisine & Divertissement, Histoire & Civilisations, soit les meilleurs contenus pour décrypter, informer, divertir et passionner.

Ce partenariat est conclu sur le modèle de l'AVOD, avec partage des revenus publicitaires qui seront générés par le visionnage des programmes fournis par Alchimie, et qui seront commercialisés par la régie "Altice Ads Media & Connect".