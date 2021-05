Alchimie : nominations

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce les nominations de Jean-Michel Neyret (en qualité de Directeur Général Délégué) et de Gabriel Fossorier (en qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration) suite à l'indisponibilité de Nicolas d'Hueppe, Président-Directeur général de la Société, pour des raisons de santé.

Les membres du Conseil d'Administration de la Société réunis ce jour, à l'exception de Monsieur Nicolas d'Hueppe, indisponible, ont souhaité étoffer la Direction de la Société le temps de sa convalescence.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, a ainsi décidé d'approuver à l'unanimité les nominations suivantes :

-Jean-Michel Neyret est nommé en qualité de Directeur Général Délégué de la Société ;

-Gabriel Fossorier, actuel membre du Conseil d'Administration est nommé Vice-Président du Conseil d'Administration et suppléera le Président du Conseil d'Administration pendant toute la durée de son indisponibilité.

Depuis juillet 2019 comme Chief Operating Officer, Jean-Michel Neyret accompagne le management d'Alchimie sur les sujets de stratégie, d'organisation et de mise en oeuvre opérationnelle. Il a notamment travaillé à la priorisation de la Roadmap Produit, à l'élaboration du plan de scaling de l'activité des chaînes "Talents" et à l'accompagnement de la mise en oeuvre du plan de Distribution.

A ce titre, il participe au Comité de Direction d'Alchimie, ainsi qu'à toutes les instances majeures de gouvernance opérationnelle de la Société.

Jean-Michel Neyret, diplômé de l'ICN Business School, a de solides expériences dans le Marketing et la Direction Générale, dans les secteurs de la Distribution et des Télécoms. Il a notamment piloté la relance du premier opérateur mobile low-cost (Debitel). Après la cession des activités de cet opérateur à La Poste Telecom, il crée en 2008, Full Booster un des premiers accélérateurs de start-ups.

En 2013, Jean-Michel prend la Direction Générale du Groupe SPIR et de ses 3500 salariés et y développera notamment les pure players digitaux Lacentrale.fr et Logic-immo.com, tout en gérant la décroissance des activités médias historiques. Il rejoint ensuite Fullsix, l'agence digitale indépendante leader en Europe, pour accompagner le rachat par Havas et l'organisation de son intégration dans le groupe. A l'issue de cette intégration, il devient COO/CMO de Vivendi Content, la structure nouvellement créée en charge, du développement et du scaling des nouveaux projets de contenus à la fois en termes de formats et de supports.

Gabriel Fossorier, Vice-Président du Conseil d'Administration, déclare : "Nous souhaitons à Nicolas un prompt rétablissement. En attendant son retour, nous pourrons compter sur l'expérience de Jean-Michel pour diriger la Société et nous sommes pleinement confiants dans la poursuite du plan de développement d'Alchimie".