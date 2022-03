Alchimie : lancement de la chaîne SVOD Point de Vue TV sur la box d'Orange

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement de la chaîne SVOD Point de Vue sur la box d'Orange, chaîne de référence dédiée aux familles royales et people d'exception.

Lancée à l'été 2021, la chaîne www.pointdevue.tv, propose aux téléspectateurs le meilleur de l'actualité royale, de l'histoire, de la culture et du patrimoine. Ce sont près de 100 heures de programmes, de documentaires et de fictions, avec des nouveautés et des exclusivités qui sont proposées chaque mois.

La chaîne est co-éditée par Point de Vue, le célèbre magazine consacré aux têtes couronnées, et la channel factory Alchimie.