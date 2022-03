Alchimie lance 'Alchimie Space'

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement d'Alchimie Space, son nouveau studio de production immersif pour les créateurs de programmes.

Avec Alchimie Space, Alchimie accélère dans la création de contenus en investissant dans un outil de production entièrement dédié aux créateurs. Alchimie est désormais en mesure de répondre aux opportunités émergentes dans le domaine des médias immersifs.

Développé par MultiCAM System au sein des locaux d'Alchimie, Space est un plateau TV multi-caméra dédié à la production virtuelle avec écran LED tracké en temps réel. Ce studio est spécialement conçu pour les évènements en phygital. Équipé des dernières technologies de contribution et d'interactivité, Space intègre le public virtuel en permettant à des centaines de personnes de participer comme si elles étaient en présentiel. Ce dispositif est inédit en France.