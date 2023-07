Alchimie lance 42videobricks

(Boursier.com) — Comme annoncé précédemment, Alchimie fait évoluer sa stratégie commerciale dans l'objectif de proposer aux entreprises sa plateforme de streaming vidéo reconnue du grand public à travers l'édition et la coédition de près de 140 chaines thématiques. La Société a récemment développé deux offres distinctes à destination des grandes et petites entreprises.

L'offre de web TV clés en main disponible en SaaS rebaptisée videowall

Lancée en fin d'année dernière, l'offre SaaS (Software-as-a-Service) rebaptisée videowall a été développée par Alchimie pour offrir aux entreprises un outil leur permettant d'améliorer l'impact de leur communication et leur image grâce à une seule et unique plateforme de streaming vidéo. Concrètement, il s'agit d'une web TV livrée clés en main destinée à répondre aux besoins de des métiers (Marketing, Ventes, Communication, RH, RSE) ou auprès des différentes parties prenantes externes.

Les sociétés disposent ainsi d'une solution tout-en-un et bénéficient de l'expertise d'Alchimie (stockage des vidéos, encodage des flux, éditorialisation des contenus, diffusion multi-terminaux, etc.) pour diffuser leurs contenus de façon sécurisée.

42videobricks, une solution qui libère les professionnels des complexités techniques

Avec cette nouvelle offre, Alchimie met à disposition, en SaaS via des API, des briques techniques d'une VPaaS (Video Platform as a Service) et répond à un enjeu de simplification pour les professionnels. Les développeurs ou partenaires peuvent ainsi intégrer les fonctionnalités de streaming vidéo dans leur propre environnement, sans connaissance technique spécifique à la vidéo et sans investir dans des infrastructures dédiées ou encore des licences de logiciels.

En outre, ces deux offres couvrent tous les besoins vidéo des entreprises et permet l'accès à plusieurs centaines d'heures de contenus vidéo pour la satisfaction de leurs salariés.

Pauline Grimaldi d'Esdra, Directrice générale d'Alchimie déclare : "Avec videowall et 42videobricks, Alchimie s'est dotée de deux offres différenciantes et conformes aux standards de protection des données personnelles pour apporter aux entreprises des solutions vidéo simples à implémenter et ne nécessitant aucun investissement en infrastructure de leur part. Le positionnement unique d'Alchimie, acteur disposant d'un catalogue de plusieurs milliers heures de contenus et d'un réseau étendu d'ayants-droits, couplé à une expertise technique reconnue lui permettront de capitaliser sur ces nouvelles offres, relais de croissance de la société".