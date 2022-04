Alchimie : la perte nette consolidée de l'exercice 2021 est de 9 ME

(Boursier.com) — Alchimie publie ses résultats annuels 2021 et

confirme ses objectifs 2022. Comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires 2021, le chiffre d'affaires annuel consolidé (IFRS) du Groupe s'établit à 32,2 ME au 31 décembre 2021, en augmentation de +11% par rapport au 31 décembre 2020. L'activité Vidéo (29,5 ME) affiche un taux de croissance annuelle de +17%. Cette hausse résulte du lancement de plus de 60 nouvelles chaînes en 2021 portant l'offre d'Alchimie à 130 chaines co-éditées avec des Personnalités et des Talents.

Malgré la croissance des revenus, les partenariats de distribution établis se sont avérés moins porteurs qu'anticipés. De ce fait, le nombre d'abonnés au cours de l'exercice écoulé affiche une progression moins importante qu'attendue (+13%).

En 2021, le coût des ventes a progressé et s'établit à 15,6 ME ; malgré cette hausse, la marge brute du Groupe ressort à 51%, en progression de +9,4%.

Les charges d'exploitation sont en légère progression (+5,8%), comprenant à la fois des Frais technologiques et de développement (+25,4%), de Marketing et ventes (+6,5%). L'augmentation des Frais technologiques et de développement résulte du renforcement temporaire des équipes pour développer les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Alchimie Studio tandis que l'accroissement des Frais de marketing et ventes fait suite au dimensionnement des équipes pour renforcer le réseau de distribution en France et à l'international. De leur côté, les frais généraux et administratifs s'inscrivent en repli de 8,4 % en raison principalement de la non-récurrence des couts juridiques liés à l'IPO encourus en 2020.

La perte opérationnelle est stable, de l'ordre de -8,58 ME comparée à -8,62 ME en 2020.

Le résultat financier atteint -0,17 ME au 31 décembre 2021, contre -0,56 ME en 2020.

Au total, la perte nette consolidée de l'exercice 2021 est de 9 ME, contre 8,6 ME en 2020.

Situation financière du Groupe

Les capitaux propres consolidés sont déficitaires et s'élèvent à -0,8 ME au 31 décembre 2021. Cette diminution, de l'ordre de 9,1 ME, résulte de la perte nette consolidée 2021 de 9 ME. La position de trésorerie à fin décembre 2021 ressort quant à elle à 7,1 ME en 2021, contre 15 ME au 31 décembre 2020.

Les emprunts et dettes financières s'établissent à 8,5 ME au titre de l'exercice 2021, soit une baisse de l'ordre de 1,4 ME à la suite du remboursement anticipé de la dette senior pour 1,8 ME.

Fait marquant post-clôture

La Société a un contrat historique avec l'opérateur mobile Orange de fourniture d'un service clé en main. Le renouvellement de ce contrat pour l'exercice 2022 a été confirmé, avec une fermeture du service prévue à horizon janvier 2023 en raison de la redéfinition des offres du portail. Le service comptait 140 000 abonnés au service vidéo au 31 décembre 2021, contribuant au chiffre d'affaires 2021 à hauteur de 4,2 ME.

Stratégie et perspectives

L'exercice 2021 a été marqué par de nombreuses avancées opérationnelles tant sur le plan technologique, marketing qu'éditorial. Néanmoins, la croissance limitée du nombre d'abonnés au cours de l'exercice écoulé nécessite d'adapter la stratégie d'Alchimie pour optimiser sa structure de coûts et sa trésorerie. Le pilotage de la Société est dorénavant tourné en priorité vers l'atteinte de la rentabilité plutôt que par un objectif de croissance de la base d'abonnés. Cette adaptation du modèle permet ainsi de concentrer les ressources de la Société sur ses actifs rentables.

2022 marque une réorientation stratégique du modèle d'Alchimie autour de trois axes majeurs :

-Le développement de chaines thématiques au service de marques et de grands comptes,

-L'optimisation des ressources via notamment la réorganisation de la structure et,

-La poursuite d'une croissance rentable matérialisée par l'atteinte de la rentabilité opérationnelle.

Au niveau du développement commercial, Alchimie poursuit la distribution de chaînes à fort potentiel au service de ses abonnés et diversifie également son activité. La Société a ainsi enregistré un premier contrat pour éditorialiser les contenus d'un tiers, intervenant en tant que prestataire de services. Par ailleurs, pour développer l'offre d'édition de chaînes auprès d'entreprises, Alchimie a renforcé son équipe et recruté un profil expérimenté dédié à cette activité.

Au niveau opérationnel, la Société se concentre désormais sur les marchés où elle estime avoir le potentiel de croissance rentable le plus important comme la France et l'Espagne. Ainsi, elle n'a plus de d'équipes locales aux U.S. ni au Royaume-Uni.

En France, le plan de réorganisation présenté le 10 février est désormais exécuté et intégralement financé par les ressources de la Société, ouvrant une nouvelle phase de développement des activités. Au niveau financier, comme annoncé en février, le pilotage de la Société est résolument axé vers l'atteinte de la rentabilité opérationnelle dès le premier trimestre 2022 et pour toute l'année 2022. Les adaptations stratégiques opérées permettent à Alchimie d'abaisser son point mort à un chiffre d'affaires supérieur à 20 MEUR pour l'année 2022 et de mettre en oeuvre la nouvelle stratégie qui doit permettre de renouer avec la croissance.

En termes de ressources financières, Alchimie maintient une gestion rigoureuse de ses coûts pour préserver sa trésorerie et ne prévoit pas de faire appel au marché compte tenu de sa position de trésorerie de 7 ME à fin décembre 2021.

Pauline Grimaldi d'Esdra, Directrice générale d'Alchimie a déclaré : "L'exercice 2021 fut une année mouvementée pour Alchimie à la suite d'un accident de santé de son fondateur, Nicolas d'Hueppe, qui s'est éloigné des affaires de la Société. Mon arrivée en fin d'année dernière a pour objectif de réorganiser la Société avec une adaptation de son modèle visant une croissance saine et rentable. Quatre mois après ma nomination, les orientations stratégiques validées par le Conseil d'Administration sont implémentées et Alchimie est maintenant sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs 2022".

Prochaine Assemblée générale : 8 juin 2022, les modalités de participation seront communiquées ultérieurement.

Prochaine publication financière : chiffre d'affaires du S1 2022, 19 juillet 2022 après clôture des marchés.