Alchimie : fort repli des ventes

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires de Alchimie s'établit à 12,5 ME vs. 15,6 ME, en ligne avec la trajectoire annoncée en février dernier. La part de l'activité Vidéo s'élève à 11,5 ME.

Comme évoqué en début d'année, le pilotage de la Société concentre désormais les ressources d'Alchimie sur ses actifs rentables avec un focus sur les chaînes à fort potentiel et un ajustement de la présence géographique.

Par ailleurs, la réorganisation, matérialisée par la restructuration des équipes, est terminée et financée.

Les mesures implémentées au cours du premier semestre 2022 permettent à Alchimie de réaliser son objectif de croissance rentable en atteignant un EBITDA positif à fin juin.