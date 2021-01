Alchimie étend son partenariat stratégique avec Samsung TV Plus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, étend son partenariat stratégique avec Samsung TV Plus pour fournir une sélection de chaînes thématiques de vidéo à la demande à des millions d'utilisateurs de Samsung Smart TV en Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie.

En outre, le partenariat a vu le lancement de la première chaîne d'Alchimie de films, Movies Central by TVPlayer, sur la plateforme TV Plus de Samsung. Cette chaîne permet aux abonnés français et britanniques d'accéder à des films incontournables de tous genres. Avec plus de 300 chaînes, TV Plus est disponible dans 7 pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la France, le Royaume-Uni, l'Autriche et l'Espagne.

L'audience de Samsung en Europe est vaste, multilingue et avertie. Grâce au catalogue et à la technologie d'Alchimie, nous pouvons créer des chaînes thématiques qui sont riches en contenus, conçues pour séduire un public aux exigences élevées et aux intérêts spécifiques. En collaboration avec Samsung, nous nous assurons ainsi que chacun puisse regarder un programme qui lui plaise, où qu'il se soit et quels que soient ses centres d'intérêt commente Nicolas d'Hueppe, PDG et Fondateur d'Alchimie.

Rappelons que la plateforme d'Alchimie, grâce à sa technologie de distribution, son catalogue de contenus de qualité et son approche évolutive permet à Samsung TV Plus d'être flexible tant au niveau de la gamme de chaînes que des contenus proposés. Les chaînes d'Alchimie sont alimentées par des programmes exclusifs ou des "playlists" de contenus conçus autour des thématiques des chaînes. La pierre angulaire de cette flexibilité réside dans le catalogue de contenus multilingues de qualité d'Alchimie, l'un des plus importants au monde, qui offre un accès exclusif à des programmes premium, permettant aux éditeurs de chaînes de mettre à jour régulièrement les contenus des playlists, de répondre aux intérêts des abonnés et de rester cohérent avec les événements locaux et mondiaux.