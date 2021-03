Alchimie entre sur le marché américain

(Boursier.com) — La plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) Alchimie annonce l'acquisition d'actifs d'édition de TV4Entertainment, le leader mondial des chaînes de streaming OTT. Avec cette opération, Alchimie acquiert un portefeuille de près de 10 chaînes SVOD thématiques, telles que Motorland (Sports mécaniques), DocCom TV (Documentaires), Nautical Mile (Nautisme), Gone TV (Chasse/Pêche) et Inside Outside (Maison et Jardin), comportant plusieurs milliers d'heures de contenus en streaming et ciblant partout dans le monde des audiences qui ne trouvent pas d'offre correspondant à leurs passions. Ces actifs comptent déjà une base de près de 15 000 abonnés qui représentent un chiffre d'affaires près d'1 million de dollars.

Les actifs d'édition de TV4Entertainment bénéficient d'accords de coédition avec All3Media et Flame, les principaux groupes médias mondiaux, qui ont déjà produit des chaînes thématiques OTT dotées d'audiences d'envergure et en pleine croissance sur le segment du "Factual entertainment" (sujets de société traités sur le ton du divertissement). Ces actifs comprennent des contenus de catégories variées, ainsi que des partenariats de distribution de premier plan avec Amazon Channels et Roku, ce qui permet aux chaînes OTT de TV4 de toucher une grande partie de l'audience américaine.

L'opération s'inscrit de manière cohérente dans la stratégie de croissance externe d'Alchimie qui vise à accélérer son développement à l'international en rachetant des portefeuilles d'édition internationaux, des accords de distribution et des droits sur les contenus, ainsi que des chaînes dotées de bases d'abonnés matures. Le montant payé pour l'opération n'a pas été communiqué, mais il est opéré sur la base d'un multiple de chiffre d'affaires compétitif en comparaison de celui d'Alchimie.