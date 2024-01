Alchimie dispose de 5,2 ME de trésorerie à fin 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Alchimie, au 31 décembre 2023, s'élève à 11,3 millions d'euros, un niveau d'activité conforme à la trajectoire annoncée et principalement consécutif à l'arrêt du service avec Orange, en janvier 2023.

En 2023, Alchimie a bénéficié de la rémanence de ses bases d'abonnés historiques en France et en Allemagne. Par ailleurs, la réorientation stratégique opérée par la société en vue de commercialiser de nouvelles offres SaaS et VPaaS, videowall et 42videobricks, a connu un démarrage plus lent qu'attendu. En dépit des efforts déployés pour la commercialisation de ces nouvelles offres, celles-ci n'ont généré que peu de revenus au cours de l'exercice 2023.

Stratégie et perspectives

En 2024, Alchimie poursuivra le déploiement de ses nouvelles offres avec l'objectif de monétiser davantage ses actifs techniques. La société prévoit notamment d'intensifier sa communication externe avec des campagnes ciblées afin de maximiser la visibilité de ces deux relais de croissance. Alchimie entend ainsi capitaliser sur la signature en 2023 des premiers contrats pour ses deux offres.

En parallèle de son développement commercial, la Société veillera à rester parmi les acteurs les plus innovants de son secteur et implémentera de nouvelles fonctionnalités. En outre, Alchimie poursuivra son activité d'éditorialisation de chaînes avec l'enrichissement régulier de son catalogue de contenus.

Compte tenu de ces éléments, Alchimie visera un chiffre d'affaires 2024 de plus de 8 ME, le chiffre d'affaires des nouvelles activités ne permettant pas encore de compenser la baisse des revenus générés par les bases d'abonnés historiques. Malgré les efforts continus pour optimiser ses frais de structure, Alchimie ne prévoit pas de générer un Ebitda positif en 2024.

En termes de ressources financières, la société maintient une structure de coûts maîtrisée et ne prévoit pas de faire appel au marché en 2024, compte tenu de sa position de trésorerie de 5,2 ME au 31 décembre 2023.