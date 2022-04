Alchimie : corrige après les annonces

(Boursier.com) — Alchimie corrige de 8% à 3,60 euros, alors que le groupe a présenté ses résultats annuels 2021. Comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires 2021, le chiffre d'affaires annuel consolidé (IFRS) du groupe s'établit à 32,2 ME au 31 décembre 2021, en augmentation de +11% par rapport au 31 décembre 2020. L'activité Vidéo (29,5 ME) affiche un taux de croissance annuelle de +17%. Cette hausse résulte du lancement de plus de 60 nouvelles chaînes en 2021 portant l'offre d'Alchimie à 130 chaines co-éditées avec des Personnalités et des Talents.

Malgré la croissance des revenus, les partenariats de distribution établis se sont avérés moins porteurs qu'anticipés. De ce fait, le nombre d'abonnés au cours de l'exercice écoulé affiche une progression moins importante qu'attendue (+13%).

Situation financière du Groupe

Les capitaux propres consolidés sont déficitaires et s'élèvent à -0,8 ME au 31 décembre 2021. Cette diminution, de l'ordre de 9,1 ME, résulte de la perte nette consolidée 2021 de 9 ME. La position de trésorerie à fin décembre 2021 ressort quant à elle à 7,1 ME en 2021, contre 15 ME au 31 décembre 2020.

Les emprunts et dettes financières s'établissent à 8,5 ME au titre de l'exercice 2021, soit une baisse de l'ordre de 1,4 ME à la suite du remboursement anticipé de la dette senior pour 1,8 ME.

"La restructuration rapide nous rassure dans la capacité d'Alchimie à retrouver rapidement la rentabilité et à se donner le temps et les moyens de développer de nouveaux relais de croissance sans faire appel au marché" commente Portzamparc pour qui les retombées de la nouvelle stratégie de croissance mettront néanmoins du temps à se matérialiser (pas avant 2023 selon nous) alors qu'un contrat majeur sera prochainement arrêté... "Cette situation nous incite à la prudence et à confirmer notre opinion 'Conserver' avec un TP ajusté malgré tout de 2,9 à 3,2 euros" conclut l'analyste.