Alchimie : consolidation de la gouvernance

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce une consolidation de sa gouvernance. Les membres du Conseil d'Administration de la Société réunis ce jour ont souhaité renforcer la gouvernance d'Alchimie en séparant les fonctions de Président et de Directeur Général. Le Conseil d'Administration a ainsi décidé d'approuver à l'unanimité la nomination de Pauline Grimaldi d'Esdra en qualité de Directrice générale.

Après une année 2021 marquée par de nombreuses avancées opérationnelles, la nomination de Pauline permet à Alchimie de se doter d'un profil marketing et commercial expérimenté pour assurer le déploiement de la plateforme en France et à l'étranger.

Issue de l'industrie des médias, Pauline a prouvé ces dernières années sa capacité à vendre avec succès du contenu sous différents formats, notamment à la tête d'Universal Pictures Video. Elle aura pour charge de mettre en oeuvre la stratégie opérationnelle en nouant des partenariats avec les ayants-droits, les distributeurs et les co-éditeurs.

Nicolas d'Hueppe, Fondateur d'Alchimie, demeure Président non exécutif de la Société. Il oeuvrera à la définition de la stratégie de la Société et partagera sa vision du marché de la S-VOD.

Après un début de carrière dans l'audit chez Arthur Andersen, Pauline a ensuite passé l'essentiel de sa carrière dans l'industrie des Médias. Elle a notamment évolué près de 15 ans au sein de la Twentieth Century Fox Home Entertainment France, d'abord en tant que Directrice Financière et Directrice des Opérations. Elle a ensuite été nommée Directrice générale France et participé activement à la création de la première société d'édition et de distribution vidéo alliant le Studio américain Fox et les studios français Pathé & Europa Corp. Avant de rejoindre Alchimie, Pauline était Directrice Générale d'Universal Pictures Video France depuis plus de 15 ans. Pauline Grimaldi d'Esdra est diplômée de Sciences-Po Paris et également titulaire d'un Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables & Financières (DESCF).

Nicolas d'Hueppe, Fondateur et Président du Conseil d'Administration d'Alchimie déclare : "2021 fut une année mouvementée d'un point de vue professionnel et personnel, mettant à rude épreuve la gouvernance d'Alchimie. Je suis ravi de la nomination de Pauline. Son profil expérimenté, sa connaissance fine des acteurs du secteur seront des atouts précieux pour réussir la nouvelle étape de déploiement. Alchimie a fait le choix de confier cette tâche à une personne d'expérience qui permettra également de renforcer significativement la gouvernance de la Société avec la dissociation des deux rôles".