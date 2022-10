Alchimie confirme ses objectifs 2022 mais pourrait réviser ses développements

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires semestriel consolidé (IFRS) du Groupe Alchimie s'établit à 12,5 millions d'euros, en ligne avec la trajectoire annoncée en février. La baisse de 20% par rapport à la même période en 2021 s'explique principalement par le recentrage stratégique initié au cours du premier trimestre 2022, orienté vers l'atteinte de la rentabilité opérationnelle plutôt que vers un objectif de croissance de la base d'abonnés.

La part de l'activité Vidéo s'élève à 11,5 ME. Les revenus sont principalement portés par l'offre SVOD, tandis que la contribution issue du FAST1 reste encore marginale.

Le taux de marge brute progresse de 7 points par rapport au 30 juin 2021, pour s'établir à 56%. La rationalisation des coûts de licences de contenus et des coûts techniques engagée au cours de la période a notamment permis cette amélioration.

Les mesures prises en début d'année 2022 permettent ainsi à Alchimie de réaliser son objectif d'atteinte d'un Ebitda positif à fin juin de 493 kE.

Au 30 juin 2022, la perte opérationnelle ressort à -1,1 ME (-5,7 ME il y a un an).

Au total, la perte nette consolidée sur la période s'établit à -1,3 ME (-5,9 ME au 1er semestre 2021).

Au 30 juin 2022, la trésorerie d'Alchimie s'élève à 5,1 ME.

En parallèle de la réorientation stratégique du modèle menée ces derniers mois, Alchimie a consolidé ses actifs au cours du 1er semestre.

Perspectives

Alchimie entend poursuivre ses développements au cours du second semestre 2022, notamment dans les chaînes orientées dans les domaines de la découverte, de la curiosité ou encore de "smart education", qui rencontrent un intérêt à confirmer dans les prochains mois. Cependant, en raison de longs cycles de vente et du contexte économique défavorable (inflation, énergie, pouvoir d'achat) et géopolitique (guerre en Ukraine), la nouvelle stratégie d'offres diversifiées lancées dans l'année n'a pas encore généré les résultats attendus. Ces services de divertissements pourraient être considérés comme non essentiels par les annonceurs et les consommateurs finaux, entrainant un potentiel risque de baisse de la base d'abonnés dans les mois à venir.

Toutefois, la mise en place de ces stratégies et de la nouvelle équipe de vente montre certaines avancées, tant dans le domaine du FAST en France et en Espagne que de celui de la distribution de nos chaines SVOD, et qui pourraient aboutir dans les mois qui viennent. En fonction des avancées constatées, la société pourrait être amenée à devoir réviser ses développements à court et moyen termes afin de les adapter aux conditions de marché.

En dépit de ce contexte, Alchimie confirme ses objectifs 2022 à savoir : réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 20 ME et atteindre un Ebitda positif.

En termes de ressources financières, Alchimie maintiendra une gestion rigoureuse de ses coûts pour préserver sa trésorerie et ne prévoit pas de faire appel au marché à ce stade compte tenu de sa position de trésorerie de 5,1 ME à fin juin 2022.