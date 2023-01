Alchimie atteint la rentabilité opérationnelle

(Boursier.com) — Alchimie réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé 2022 de 22 millions d'euros, supérieur de 10% à l'objectif. La concentration des ressources de la société sur les chaînes à fort potentiel a porté ses fruits. Ce bon niveau d'activité s'explique en grande partie par la performance des bases d'abonnés en France et Allemagne. Par ailleurs, Alchimie a renforcé ses positions sur le segment des chaînes FAST grâce à la signature d'un partenariat avec LG Channels.

Alchimie compte étoffer son offre avec le lancement de nouvelles chaînes en France et en Espagne. La société a récemment signé des accords avec FreeWheel et Goldbach, acteurs spécialisés dans la fourniture de plateformes publicitaires en Europe, dans le but d'accroître la monétisation de ses inventaires.

L'Ebitda est positif de près de 3 ME pour une position de trésorerie de 6,2 ME au 31 décembre 2022.

"L'exercice 2022 a été marqué par une phase de restructuration réussie de la Société et le développement de nouveaux relais de croissance dont les premiers revenus sont attendus début 2023. Nous dépassons nos objectifs initiaux de revenus, et atteignons la rentabilité opérationnelle avec un Ebitda proche de 3 ME. En 2023, Alchimie poursuivra la diversification de son offre, notamment via les réseaux de distribution indirecte tout en restant particulièrement vigilant à sa structure de coûts", commente Pauline Grimaldi d'Esdra, Directrice générale d'Alchimie:

Perspectives 2023

Après l'arrêt du service sur le portail Orange, le 31 janvier 2023, Alchimie vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 12 ME pour l'exercice en cours, générés en grande majorité par ses bases d'abonnés des services historiques. Bien qu'en décroissance ces bases d'abonnés conduiront à la stabilisation du chiffre d'affaires. La commercialisation des offres diversifiées permettra de renouer avec une croissance des revenus en 2024.

Alchimie continuera à piloter ses activités en maintenant une gestion rigoureuse de ses coûts, et vise un Ebitda positif à fin 2023.

En termes de ressources financières, Alchimie ne prévoit pas de faire appel au marché compte tenu de sa position de trésorerie à 6,2 ME à fin décembre 2022.