Alchimie annonce le lancement en FAST des chaînes SVOD EXQUIS.TV

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement en FAST des chaînes SVOD EXQUIS.TV, une chaîne dédiée à la gastronomie française, et Scenedecrime.TV, la première chaîne SVOD entièrement consacrée aux affaires criminelles, sur les TV connectées Samsung, LG, Xiaomi et Rakuten.

Créée il y a un an, EXQUIS.TV, la chaîne du "bien manger et bien boire" en France est désormais disponible au format FAST sur l'ensemble des TV connectées Samsung (via Samsung TV Plus), LG, Xiaomi et Rakuten. Plus de 15 millions de TV connectées et 8 millions de foyers ont à présent accès aux programmes de la chaine EXQUIS.TV, reconnue notamment pour la série "Le Paris de Ripari" ou encore le long métrage "Facteur X".

EXQUIS.TV met un éclairage sur tous les professionnels, allant des chefs, vignerons, artisans de métiers de bouche ou encore hôteliers, en partageant leur quotidien via des documentaires, films, reportages, recettes, coulisses, exclusivités et programmes courts.

Lancée en 2021 en partenariat avec Alchimie par Arnaud Poivre d'Arvor, l'un des premiers producteurs français de programmes de faits divers et présentateur de la célèbre émission de cold cases "Non élucidé", aux côtés de l'ancien grand flic Jean-Marc Bloch, la plateforme SVOD scenedecrime.tv (SDC) entièrement consacrée au true crime, se diversifie et se développe aujourd'hui sur plusieurs plateformes :

SDC devient Scenedecrime+ et arrive sur les décodeurs de la TV d'Orange à un tarif préférentiel avec chaque mois des contenus exclusifs ou internationaux inédits, ainsi que toutes les saisons de la série "Non élucidé".

SDC lance également la version gratuite linéaire scenedecrime Lite sur toutes les TV connectées (Samsung, LG, Xiaomi et Rakuten). Ce nouveau canal diffuse le catalogue non exclusif de SDC avec de la publicité...