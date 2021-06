Alchimie annonce le lancement de sa 100e chaîne SVOD avec Point de Vue

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alchimie , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), annonce aujourd'hui le lancement de sa 100ème chaîne avec pointdevue.tv, la chaîne SVOD de référence dédiée aux familles royales et people d'exception.

Point de Vue est le magazine de référence dédié aux familles royales du monde entier depuis plus de 75 ans. Avec un portefeuille de 65.000 abonnés et une diffusion hebdomadaire de 172.000 exemplaires, le magazine est suivi par un lectorat passionné et fidèle sur plusieurs générations.