Alchimie annonce le lancement de la chaîne SVOD entreparticuliers.tv

ALCHIMIE , plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement de la chaîne SVOD entreparticuliers.tv, dédiée aux documentaires exclusifs et aux fictions originales.

Alchimie accompagne entreparticuliers.com, acteur pionnier spécialisé dans la diffusion d'annonces immobilières, dans la création d'une plateforme SVOD à destination de sa communauté : entreparticuliers.tv.

entreparticuliers.tv invite son audience à explorer les sujets qui la passionnent en lui proposant un catalogue de documentaires, de films, de séries et de fictions originales, enrichi chaque mois. Ce sont plus d'une dizaine de thématiques qui sont proposées aux utilisateurs, allant de l'histoire à la fiction, ou encore l'économie et le patrimoine.

Pauline Grimaldi d'Esdra, Directrice générale d'Alchimie a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer ce lancement avec entreparticuliers.com, acteur de référence des annonces immobilières. entreparticuliers.tv représente une chaîne à fort potentiel et devrait permettre aux utilisateurs d'assouvir leur curiosité grâce au vaste catalogue proposé sur la plateforme. Ce lancement s'inscrit ainsi dans la continuité de la réorientation stratégique annoncée en début d'année puisqu'il s'agit de la première chaîne où Alchimie intervient en tant que prestataire de services, se focalisant sur l'éditorialisation des contenus."

La chaîne entreparticuliers.tv est accessible sur tous les écrans à partir de 4,99EUR par mois et propose une sélection de documentaires, séries et films pour "assouvir la curiosité et accroître les connaissances de son audience".

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires du S1 2022, le 19 juillet 2022.